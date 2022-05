Uberaba: 30 novos fósseis de dinossauros são encontrados em loteamento

O Complexo Cultural e Científico de Peirópolis (CCCP), da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), informa que 30 novos fósseis de dinossauros foram enviados na última semana ao Museu do Dinossauro, localizado em Uberaba, no Triângulo Mineiro, mais precisamente em um dos seus distritos rurais: Peirópolis.

De acordo com o técnico em Paleontologia de empresa de consultoria ambiental, Paulo Macedo, que atuou nos salvamentos dos fósseis, por enquanto, não é possível identificá-los porque foram entregues, recentemente, ao Museu do Dinossauro de Peirópolis.

“Agora esse material vai passar por preparação através do trabalho de técnicos do CCCP/UFTM e somente após essa preparação é que haverá condições de realizar os estudos de identificação de cada fóssil. Este é um procedimento para todos os fósseis entregues”, explica.





Ainda conforme Macedo, existe a possibilidade de essa ser uma nova descoberta e de muita relevância devido aos poucos fósseis descritos na formação de Uberaba até hoje.Segundo informações da UFTM, a legislação de geoconservação de Uberaba prevê que toda e qualquer obra na área dentro do município com potencialidade paleontológica deve contar com diagnóstico de um especialista, sendo que na possibilidade de se achar fósseis, o empreendimento é obrigado a contratar uma empresa ou fazer uma associação com uma universidade para que se faça o programa de monitoramento e salvamento.