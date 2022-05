Passeio histórico: Largo do Rosário recebe a população no sábado (28/5)

Área onde se situava o Largo do Rosário, no bairro de Lourdes. Igreja e cemitério foram demolidos durante construção de Belo Horizonte (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) O Largo do Rosário, na região Oeste de Belo Horizonte, abre suas portas para a população e turistas no próximo sábado (28/5), a partir das 10h. O passeio faz parte da 10ª edição do projeto Expedições do Patrimônio, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura.





Com o tema “Largo do Rosário: uma expedição pelo território negro em Belo Horizonte”, o projeto levará os participantes a um passeio histórico pelo área que foi reconhecida, no último dia 13, como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade.









Passeio





O ponto de partida será a Praça Afonso Arinos, no encontro da Rua da Bahia com a Avenida Álvares Cabral. Dali, o grupo seguirá até a área onde a Igreja e o Cemitério do Largo do Rosário estavam localizados, no século XIX.





Durante o percurso, os participantes poderão visitar o trecho adotado como referência no processo de retomada simbólica daquele território pelo movimento negro da capital nos últimos anos.



O grupo terá, ainda, acesso a depoimentos, relatos e explicações sobre relevância do território para a história, a cultura, a memória, a identidade e a educação da população afro-brasileira e dos belo-horizontinos em geral.





O objetivo é difundir um pouco da história da Irmandade dos Homens Pretos e da diáspora da população negra durante a construção da Cidade de Minas - atual Belo Horizonte.





O encontro é conduzido por Marco Antônio Silva, historiador e doutor em Educação, coordenador do setor educativo da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público, e Arminda Aparecida de Oliveira, professora e mestre em Educação, da Diretoria de Desenvolvimento e Articulação Institucional da Secretaria Municipal de Cultura. Esta edição terá como convidado o Padre Mauro Luiz da Silva, Doutor em Ciências Sociais e diretor do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos (MUQUIFU).





Conheça o Projeto Expedições do Patrimônio





Desenvolvido desde 2019, o Expedições do Patrimônio é uma ação educativa da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público da Fundação Municipal de Cultura.





Segundo os organizadores, a proposta é permitir que, a cada edição, os participantes possam aprofundar o conhecimento e vivência dos bens materiais e imateriais do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais