Começam hoje as cerimônias inaugurais do novo Santuário de Cássia

A pequena cidade de Cássia, no Sudoeste de Minas, de 18 mil habitantes, estará em festa nesta sexta (20/05) no sábado (21/05) e no domingo (22/05) para a inauguração do maior santuário dedicado a Santa Rita no mundo.A festa coincide com o Dia da Cidade, 22 de Maio, cuja padroeira é Santa Rita de Cássia. Todo dia 22 de maio, a cidade costumava receber 26 mil pessoas para a festa. Este ano, a previsão é de receber 100 mil pessoas nos três dias.