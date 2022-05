Maria da Fé tem geada e temperatura negativa

Maria da Fé, na Serra da Mantiqueira, registra temperaturas negativas e relva a -5,6 °C (foto: William Siqueira)

O tempo segue congelante no Sul de Minas nesta sexta-feira (20/5). Em Maria da Fé, cidade a 404km da capital mineira, o dia amanheceu com a geada mais forte do ano até o momento, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima no município chegou a -2,2°C no Bairro Reserva, -1,1°C no Bairro Sírio Lage, segundo a Prefeitura Municipal, e -0,9°C na EPAMIG, onde tem uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A massa de ar polar que chegou no Brasil e no estado favorece a formação de geadas nas regiões mais altas, que é o caso de Maria da Fé. Segundo o Inmet, a sexta-feira (20/5) foi de recorde de temperatura registrada na cidade em 2022, com mínima de -0,9 °C.

A previsão de geadas continua para pontos isolados do Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Oeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Zona da Mata, Central Mineira e Metropolitana de Belo Horizonte durante o fim de semana.

A 1.200m de altitude, na Serra da Mantiqueira, Maria da Fé é conhecida como uma das cidades mais frias de Minas Gerais, com inverno rigoroso em vários anos.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais