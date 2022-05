Fim de semana em Minas tem previsão de frio e mais geadas

Frio no fim de semana em Minas; há possibilidade de geadas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) As temperaturas mínimas vão subir no fim de semana em Minas Gerais, mas o tempo ainda é frio em grande parte do estado. As mínimas ficam em torno de 3°C no sábado (21/5) e 10°C no domingo (22/5), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Há previsão de geadas no sábado e domingo, em pontos isolados do Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Oeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Zona da Mata, Região Central de Minas e Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Em Uberlândia, na Região do Triângulo, e em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, a mínima será de 8°C no sábado. Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, tem previsão de 4°C e Montes Claros, no Norte de Minas, terá mínima de 10°C.









O fim de semana seguirá com tempo estável em todo o estado, sem previsão de chuva, e o quadro é favorável à formação de geadas.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais