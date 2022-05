Depois de dois dias com recordes de mínima, temperatura volta a subir em BH

Máxima prevista para a capital hoje é de 21ºC, de acordo com Inmet (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A temperatura voltou a subir um pouquinho nesta sexta-feira (20/05) na capital mineira, depois de dois dias seguidos com recordes de temperaturas mínimas. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada foi 6.8°C, entre 6h e 7h, na estação Cercadinho, no Bairro Buritis, na Região Oeste de BH.