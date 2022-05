BH teve as tardes mais frias do ano na quarta e quinta-feira (19/05)

Frio intenso em Belo Horizonte tem feito recordes de temperaturas mínimas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O frio intenso na capital mineira proporcionou mais um recorde de temperatura: a máxima registrada em Belo Horizonte, tanto na quarta (18) quanto nessa quinta-feira (19/5), foi de 18.5ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Em Brasília, a menor temperatura máxima do ano foi registrada na última quarta-feira (18/5), com 19.7ºC. Em Cuiabá, também na quarta, os termômetros não passaram de 23.1ºC.





Goiânia também teve a tarde mais fria na quarta-feira (18). Na cidade, foi registrado 20.1ºC.

No Rio de Janeiro, a menor máxima foi de 23.2ºC, nessa quinta-feira (19/5). No mesmo dia a cidade registrou a menor temperatura mínima, com 11.5ºC.





Já em Vitória, a menor temperatura máxima foi um pouco acima do que nas outras capitais. Os termômetros marcaram 26.2ºC nessa quinta-feira (19/5).



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais