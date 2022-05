Polícia Civil conclui investigações de dois homicídios na Zona da Mata

Polícia Civil desvendou motivações de dois homicídios na Zona da Mata (foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil concluiu as investigações de dois homicídios consumados na região da Zona da Mata. Os crimes ocorreram em outubro e tiveram motivação torpe, de acordo com o inquérito policial.





O primeiro foi no bairro Ladeira, na Zona Leste de Juiz de Fora. Um homem de 30 anos morreu assassinado a tiros.





Conforme a PC, a vítima foi ao bairro comprar drogas junto com amigos. Ao chegar no local, acabou perseguida pelo autor, um rapaz de 22 anos.









“Ele, por estar no sistema prisional, toma conhecimento do fato [da traição] e acaba por querer vingança pessoal. É importante ressaltar que o autor estava no sistema prisional. Sai em uma saída temporária e acaba por executar a vítima", explicou Rolli.





O delegado contou que o homem voltou para o presídio e foi indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe.





Crime em Coronel Pacheco





Em Coronel Pacheco, também na Zona da Mata Mineira, o homicídio ocorreu no final de outubro. Na ocasião, um adolescente de 15 anos foi morto a tiros por envolvimento no tráfico de drogas.





Segundo a investigação, um jovem de 20 anos foi quem atirou. Dois adolescentes, ambos de 16 anos, participaram do crime ajudando na fuga.





No dia do homicídio, autor e vítima se encontraram. “Passam autor e vítima andando juntos. O autor, então, desacelera o passo, e por trás da vítima saca a arma e atira, sem chances de defesa. O autor sai correndo, entra em um carro e foge”, explicou o delegado Rodrigo Rolli.





Autor e vítima eram rivais no tráfico de drogas da cidade. Antes do crime, houve uma discussão entre os dois.





“Dias antes já havia tido uma desavença entre autor e vítima. Houve uma tentativa de homicídio em que a vítima sacou uma faca e tentou esfaquear o autor. O pai da vítima fez a contenção do filho para evitar o crime”.





O autor prometeu vingança, que foi consumada dias depois. “Infelizmente acabou tendo essa vingança. Há essa rivalidade atrelada à questão do tráfico de drogas em Coronel Pacheco", finalizou Rolli.





A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do autor do crime e o acautelamento dos adolescentes.