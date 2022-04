Adolescente grávida é agredida com facão pelo namorado em Juiz de Fora

Crime aconteceu na cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (11) (foto: Prefeitura de Juiz de Fora/ Divulgação )

Uma adolescente grávida foi ferida com golpes de facão pelo companheiro, de 25 anos, na manhã desta segunda-feira (11), no Bairro Fazendinha São Pedro, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.









Como já havia sido agredida pelo suspeito em ocasiões anteriores, a adolescente terminou o relacionamento.





O suspeito, inconformado com a situação, foi atrás da gestante e a agrediu com um facão nas mãos, nos braços e no rosto. Além disso, ele bateu na jovem, deixando hematomas pelo corpo. O homem está foragido.





A vítima deu entrada no Pronto-Socorro de Juiz de Fora e foi transferida para o Hospital Maternidade Terezinha, onde fez alguns exames.