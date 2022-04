Minas tem queda no número de casos de COVID-19 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

Nesta segunda-feira (11/4), Minas Gerais registrou o menor número de casos de COVID-19 do mês de abril. Foram confirmados 33 casos da doença no estado nas últimas 24h.Um número significativamente menor do que o registrado no primeiro dia do mês: 3.091 . Ontem, 191 novos casos e 12 mortes foram confirmados