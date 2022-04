Apenas 4 pessoas estão internadas com COVID-19 em Uberaba

O Hospital Regional José Alencar, em Uberaba, está com apenas uma pessoa internada com COVID-19 na sua ala de enfermaria (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) O município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, se aproxima de zerar as suas internações de pacientes com a COVID-19. Na noite de ontem (7/4), o Hospital Regional José Alencar (HRJA) informou que já está há 72 horas sem registrar nenhuma internação de paciente para tratamento da doença em sua ala de UTI.

Além disso, conforme o último boletim epidemiológico do município, divulgado na noite de ontem, há apenas quatro pessoas com COVID internadas em leitos de hospitais da cidade, sendo duas em UTIs privadas, uma em enfermaria privada e outra em enfermaria pública.

Último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite de quinta-feira (7/4) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Como o Hospital Regional José Alencar – considerado referência em tratamento de pessoas com a COVID-19 em Uberaba e região – está com apenas uma pessoa com a doença internada na sua ala de enfermaria, o diretor técnico do hospital, Diego Amad, disse que ele e sua equipe estão avaliando a possibilidade de promover modificações dentro do local no intuito de transformar os leitos de UTI/COVID em leitos de UTI não Covid.



“Para assim melhorarmos a atenção e acolhimento à população que demanda os serviços do hospital”, destacou.



Dentro do plano de contingência, conforme alinhado com a Secretaria de Saúde de Uberaba, o HRJA mantém três leitos de isolamento de UTI reservados, caso surja algum paciente com a COVID que necessite de internação.



Em relação à enfermaria/COVID do HRJA, a instituição possui 29 leitos reservados e com apenas um paciente internado. “E ele estava com quadro de boa recuperação”, comentou Diego Amad.



Segundo a Secretaria de Saúde de Uberaba, neste sábado (9/4), os idosos acima de 70 anos são os novos convocados para receber a quarta dose da vacina contra a COVID-19.

Por outro lado, segundo o atual Vacinômetro do município, atualizado nessa quarta-feira (6/4), cerca de 50% da população da cidade acima dos 18 anos estão em atraso com a terceira dose da vacina.