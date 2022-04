COVID-19: MG tem 191 novos casos e 12 mortes nas últimas 24h

Movimento nas ruas de Belo Horizonte após a liberação do uso de máscara ao ar livre (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press em 04/03/2022) Minas Gerais registrou 191 novos casos e 12 mortes pela COVID-19 nas últimas 24h, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) neste domingo (10/4). O dado apresenta uma queda do número registrado no sábado, que confirmou 1.891 novos casos e 18 óbitos.









Vacinômetro

Enquanto isso, o vacinômetro no estado segue avançando. De acordo com o painel de monitoramento da SES-MG, 87,1% da população mineira recebeu a primeira dose e desses, 82,3% garantiram também a segunda aplicação. Além disso, 54,8% do público acima dos 18 anos recebeu a dose de reforço.





No total, o estado já recebeu 49.412.869 doses da vacina do Ministério da Saúde. Foram 17.507.193 aplicadas na primeira dose, 16.020.998 na segunda dose, 518.336 da dose única e outras 9.043.414 doses de reforço.