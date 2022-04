Retomada das tradições marca Domingo de Ramos em Minas

Equipe de restauração faz a limpeza final dos retábulos da Basílica Nossa Senhora do Pilar, onde vão ocorrer as celebrações neste ano (foto: Fotos: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press Fotos: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )





Ouro Preto – Com a tradicional Procissão de Ramos, começam hoje as cerimônias da semana santa, que atraem milhares de visitantes a Minas, e desta vez terá cortejos, missas, ofícios e outras celebrações livres dos rigorosos protocolos impostos pela pandemia. Em Ouro Preto, na Região Central do estado, haverá bênção de ramos na Igreja São José, às 7h, seguindo-se cortejo em direção à Basílica Nossa Senhora do Pilar, onde está programada missa solene cantada.





À noite (18h), moradores e visitantes participam da cerimônia do “Encontro do Divino Salvador com Sua Mãe Santíssima”. A procissão com as imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores percorrerá as ruas da cidade até a Basílica do Pilar.





Em momentos tão difíceis para o planeta, com a guerra na Europa e o coronavírus ainda causando mortes, é tempo de reflexão. “Precisamos encontrar a redenção para o mundo por meio de Cristo e pedir a graça de Deus para a conversão, pois muitos se mantêm fechados, com ódio. As palavras de Deus devem tocar os corações para mudar a realidade e termos outras atitudes para nos fortalecer”, diz o vigário paroquial da Basílica Nossa Senhora do Pilar, padre Wagner José Nascimento Balbino.









A costureira Isabel Aparecida finaliza vestimenta de anjo para as encenações do período, com técnicas ensinadas pela mãe



PREPARAÇÃO Na Basílica Nossa Senhora do Pilar, onde ocorrem as cerimônias da semana santa neste ano, os últimos dias foram de preparativos para receber os fiéis. Na tarde de quarta-feira, a equipe de restauração da paróquia, formada por Camila Pereira Costa e Maria Ângela de Paula, com acompanhamento do administrador da paróquia, Carlos José Aparecido de Oliveira, conhecido como Caju, fazia a limpeza final dos retábulos do templo do século 18 e um dos mais visitados de Minas. Ao lado, a moradora Geralda Gomes, de 77 anos, há décadas envolvida na organização de procissões, reiterou a dedicação. “Gosto de participar da programação, pois representa muito para Ouro Preto”, afirmou Geralda, enquanto arrumava as imagens de Nossa Senhora das Dores e Maria Madalena, junto com o acólito Wanderson Thiago da Silva.

Amanhã, tem via-sacra, confissões, com o ponto alto às 19h, quando haverá procissão da Soledade da Virgem Dolorosa, após a missa (19h), no Pilar. Na quarta-feira (13/4), tem destaque o solene ofício das trevas (19h), também na basílica.





O rito do lava-pés ocorrerá em dois momentos, na quinta-feira (14/4): às 18h, na Igreja São Francisco de Assis, e às 20h, no Largo do Rosário. Conforme a programação, a procissão do fogaréu sairá às 23h do adro da Igreja São Francisco de Assis. Já a sexta-feira da Paixão “amanhece” com a longa via-sacra (5h) que irá da Igreja Nossa Senhora das Dores ao Cruzeiro do Bairro Alto da Cruz. À noite (19h30), tem a apresentação das figuras bíblicas e cerimônia do descendimento da cruz, no Largo do Rosário, seguindo-se a procissão do enterro até a Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões.





No domingo de Páscoa (17/4), às 7h, a procissão da ressurreição partirá às 7h do Pilar conduzindo o santíssimo sacramento até o adro da Igreja Nossa Senhora da Conceição. Meninas vestidas de anjo, como manda a tradição, estarão à frente do cortejo.

Os turistas chegam à cidade e admiram o que veem. “Gosto da história e do clima de Minas nesta época do ano”, disse o aposentado Júlio César Góis, de Aracaju (SE), ao lado da mulher, Marta Suzana Barreto Pinto. “Venho pela segunda vez a Ouro Preto e pela primeira à Basílica do Pilar”, contou. Morador de Vila Velha (ES), o músico Anderson dos Reis enalteceu a arte barroca e afirmou que a cidade é marcante na história do Brasil.





A TODO VAPOR Se o ano todo é de muito trabalho, as encomendas crescem ainda mais no período da quaresma. Na sua casa, na Vila São José, a costureira Isabel Aparecida Bonifácio Chaves, da Thaty Modas, atua há quatro décadas na confecção de roupas para as procissões e encenação ao vivo da semana santa. “Aprendi tudo com minha mãe, Odete Dias”, revelou a origem da técnica e talento.





No momento em que a reportagem do Estado de Minas esteve na casa de Isabel, ela estava envolvida com a confecção de uma roupa de anjo. Mas mostrou também o traje de Nosso Senhor dos Passos, de uma rainha e de José do Egito. “Recebo encomendas tanto de Ouro Preto como de outras cidades, e faço tudo com muito gosto e amor”, contou a costureira.