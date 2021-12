Missa comemorativa será celebrada pela primeira vez na Catedral Cristo Rei

Missa em comemoração do aniversário de Belo Horizonte (foto: ARQUIDIOCESE DE BH/DIVULGAÇÃO )

O presépio da Catedral Cristo Rei, feito com a colaboração da Associação de Mulheres Catadoras de Material Reciclável, é obra do artista Léo Piló. Segundo a Arquidiocese de BH, a representação da Sagrada Família será feita com material reciclável, apontando para a necessidade de se buscar um mundo mais sustentável, que respeite o meio ambiente.

Em construção BH completa 124 anos no domingo (12/12) (foto: ARQUIDIOCESE DE BH/DIVULGAÇÃO )



Última Igreja projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012), a Catedral Cristo Rei está sendo construída no Vetor Norte de Belo Horizonte, bairro Juliana, a partir de doações. O templo já recebe fiéis, respeitando os protocolos para a prevenção da COVID-19 e não há necessidade de agendar a participação na Missa. Com o avanço das obras, a Catedral Cristo Rei também já contribui com ações de enfrentamento à fome e amparo aos pobres, a partir da iniciativa "Dai-lhes vós mesmos de comer", que leva refeições aos lares de famílias que enfrentam a fome. O endereço é Rua Campo Verde, 165, bairro Juliana.

Belo Horizonte completa 124 anos no domingo, 12, e o aniversário será celebrado, pela primeira vez, na Catedral Cristo Rei, em construção na Região Norte e oficializada a Catedral da Capital Mineira no início deste ano.