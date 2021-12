Papa nomeia arcebispo de Montes Claros para Arquidiocese de Goiânia

Arcebispo Dom João Justino de Medeiros Silva (foto: Arquidiocese de Montes Claros)





O arcebispo de Montes Claros (Norte de Minas), dom João Justino de Medeiros Silva, foi nomeado pelo papa Francisco para assumir o comando da Arquidiocese de Goiânia (GO). Ele vai suceder o arcebispo dom Washington Cruz, que seguindo o direito canônico, deixou a Arquidiocese da capital goiana após completar 75 anos, passando à condição de emérito.









A nomeação de dom Justino para a nova função foi divulgada nesta quinta-feira (9/12). No entanto, ainda não foi designado o substituto dele na Arquidiocese de Montes Claros.





Em carta de agradecimento à comunidade, dom João Justino informou que ainda vai prosseguir na cidade - pelo menos por mais dois meses enquanto se prepara para "assumir a missão" na capital goiana, cuja data de posse ainda não foi marcada.





Natural de Juiz de Fora, dom João Justino, de 55 anos, é ex-bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, cargo para o qual foi nomeado em dezembro de 2011. Em maio de 2017, foi elevado à condição de arcebispo de Montes Claros, que também abrange as dioceses de Janaúba e Januária (Norte de Minas).





"Tenho muito a agradecer a tantas pessoas generosas que estiveram comigo em diversas situações. Pretendo fazer isso pouco a pouco, à medida das despedidas. Sei que não será possível despedir-me pessoalmente de todos, mas a lembrança de cada um eu levarei comigo", declarou o arcebispo em carta de agradecimento divulgada no site oficial da Arquidiocese de Montes Claros.





Ela mencionou as principais ações durante os quatro anos e sete meses que esteve à frente da Igreja Católica no Norte de Minas. "Comecei a escutar os clamores desta Igreja e a sonhar junto com vocês tantos projetos. Abrimos juntos muitas portas e janelas. Trilhamos o bonito caminho da IV Assembleia Arquidiocesana de Pastoral e estabelecemos as diretrizes para a Ação Evangelizadora do quadriênio 2021-2024", relatou.





"Procuramos dar agilidade às estruturas arquidiocesanas, com as foranias, novas paróquias, reorganização do atendimento das comunidades rurais, os vicariatos e a organização do economato, com os setores do Centro Administrativo (..."). Demos os primeiros passos para a criação do Santuário Senhor do Bonfim, em Bocaiúva. Não é aqui o espaço para citar os muitos projetos que foram iniciados. Sabemos que há muita estrada, ainda, a percorrer", afirmou dom Joao Justino.

Duas perguntas para dom Joao Justino de Medeiros, arcebispo de Montes Claros, que foi nomeado pelo papa Francisco para comandar a Arquidiocese de Goiânia (GO):





EM - Como o senhor recebeu a nomeação para a Arquidiocese de Goiânia? Ficou surpreso?

R - Recebi a notícia com espírito de fé e com surpresa. Quando o Sr. Núncio Apostólico me disse que o Santo Padre, O Papa Francisco acolheu o discernimento da Igreja e me nomeou Arcebispo de Goiânia. Entendi, desde então, que se tratava de que uma nova missão que a Igreja me confiava. Não há outro sentimento que possa predominar nesse momento, a não ser o consolo de que se trata de um apelo no horizonte da fé. Dei meu sim na esperança de oferecer tudo o que da Igreja recebi.





EM - Enquanto não é nomeado outro arcebispo, quem comanda a Arquidiocese de Montes Claros?

R - Sou o responsável pela Arquidiocese de Montes Claros na qualidade de Administrador Apostólico até o dia de minha posse em Goiânia. A partir daquele momento, o Colégio de Consultores da Arquidiocese de Montes Claros se reunirá e escolherá um sacerdote para a missão de Administrador Diocesano, até que a Santa Sé nomeie o novo arcebispo.





Currículo





Ordenado padre em 13 de dezembro de 1992, o mineiro que vai assumir a Arquidioce de Goiânia é doutor e mestre em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma. Ele Ingressou no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio (em Juiz de Fora) em 1984 onde cursou Filosofia e Teologia. Graduou-se em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora e em Pedagogia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES/JF).





Entre outras funções exercidas, dom João Justino Dom João Justino foi perito da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Na Arquidiocese de Juiz de Fora, foi Vigário Episcopal para a Cultura, Educação e Juventude e secretário do Colégio de Consultores. Foi professor e coordenador do curso de Teologia do CES/JF. Em 2004, tornou-se reitor do seminário arquidiocesano de Juiz de Fora (MG). Na cidade mineira, também foi pároco-solidário na paróquia Nossa Senhora da Conceição de Benfica e paróquia do Bom Pastor. Também foi vigário paroquial na paróquia de São Pedro.