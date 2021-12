Arcebispo dom Walmor pede mais esperança e ajuda aos pobres

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Fé, confiança, olho vivo na COVID-19 e ajuda aos pobres. Ao celebrar missa na manhã desta quarta-feira (8/12), dia dedicado a Nossa Senhora da Conceição, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo pediu para que os fiéis renovem as esperanças na vida sem deixar de lado os cuidados sanitários. "A pandemia ainda não acabou, e deixou sérias consequências. Precisamos cuidar de todos, particularmente dos mais pobres e de todos que passam necessidades", disse o arcebispo.









VELAS As palavras de dom Walmor foram ouvidas com atenção pela técnica de enfermagem aposentada Cacilda Batista Espósito, moradora no município vizinho de Contagem. "Temos que manter fé, esperança e solidariedade no coração para ajudar. Continuo tomando os cuidados necessários contra o coronavírus", contou Cacilda, que acendeu velas para as almas. "Peço diariamente a ajuda de Deus", acrescentou a aposentada que, há 20 anos, comparece ao templo localizado na Rua Além Paraíba, no Bairro Lagoinha, em BH. A programação completa da Arquidiocese de BH está no site arquidiocesebh.org.br





PROGRAMAÇÃO EM BH





O feriado municipal desta quarta-feira (8) em Belo Horizonte, dia dedicado a Nossa Senhora da Conceição, tem programação religiosa no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste da capital. Confira os próximos horários:





14h - Celebração Eucarística - Padre Elias Souza





16h - Celebração Eucarística - Padre Evandro Campos Maria





18h - Celebração Eucarística - Padre Gilson de Oliveira Filho





20h - Celebração Eucarística - Padre Roberto Rubens da Silva