Ex-vereadora detida em operação tem novo mandado de prisão decretado

Novo drime teria acontecido três dias antes da operação Libertas (foto: Divulgação/Câmara de Uberlândia)

A ex-vereadora de Uberlândia Pâmela Volp (PP) teve nova prisão decretada pela Justiça, dentro das investigações da operação Libertas , do Ministério Público de Minas Gerais. Dessa vez ela é acusada de extorsão . Além dela, Paula Florentino também recebeu nova ordem de prisão.Segundo a promotoria, Volp e Florentino estariam ligadas a uma ação violenta em 5 de novembro, quando se dirigiram até o Bairro Dona Zulmira, na zona oeste da cidade, e com barras de ferro e revólver constrangeram uma travesti a pagar diária sobre o ponto de prostituição.O fato aconteceu três dias antes da deflagração da operação pela qual ambas já haviam sido presas. Em 8 de novembro, a ex-vereadora foi detida em casa na primeira fase da operação contra exploração sexual de travestis e transsexuais em Uberlândia.Na segunda fase da ação do MPMG, Paula Florentino foi detida em Criciúma (SC) suspeita de levar travestis para a região e por também agressões contra travestis que se prostituíam de maneira autônoma em Uberlândia.Com a denúncia do crime mais recente ela agora respondem também por extorsão qualificada.