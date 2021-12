Colisão entre carreta e moto em BH deixa piloto em estado grave

A vítima possuía sangramento intenso e foi socorrida em estado grave pelo SAMU (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um acidente entre uma carreta e uma motocicleta na Avenida Amazonas, na manhã desta quarta-feira (8/12), feriu gravemente o piloto e deixou a pista interditada. A batida foi logo após o viaduto do Anel Rodoviário, em direção a Betim.









De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o chamado foi por volta das 7h, após uma motocicleta colidir com a carreta e parar embaixo do tanque.





A vítima teve sangramento intenso e foi socorrida em estado grave pelo SAMU. Ainda não houve remoção da moto, que ficou sob a carreta.

O tráfego em direção a Belo Horizonte já foi liberado.





*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen