Morador coloca fogo em apartamento dentro de condomínio em Pouso Alegre

Vizinhos ficaram preocupados com fogo em apartamento, em Pouso Alegre (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um morador colocou fogo em parte de seu apartamento, em um condomínio em Pouso Alegre (MG). Bombeiros estiveram no local e as chamas foram controladas. Apesar de ninguém ter sido ferido, eles acionaram atendimento médico.

O fogo atingiu um quarto do apartamento, localizado no condomínio Recanto das Margaridas, no Bairro Santa Edwiges. Moradores de condomínios da região comentaram em redes sociais que estavam preocupados após ver viaturas dos bombeiros no local.

A corporação informou que o incêndio foi controlado com uso de extintor e mangueira de combate a incêndio do prédio. O fogo atingiu alguns móveis do quarto. A ocorrência envolveu sete militares e três viaturas.

Motivação do incêndio

Informações dos bombeiros apontam que o morador teve um surto psicótico e colocou fogo no quarto. Ele não teve queimaduras ou ferimentos, mas passou por atendimento médico devido ao estado psicológico.