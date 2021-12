Carnaval 2022 é cancelado em Juiz de Fora: 'decisão necessária'

Caso fosse mantido, a tradicional Banda Daki desfilaria em Juiz de Fora na Folia de Momo (foto: Gil Velloso/PJF) A Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata, anunciou nesta terça-feira (7/12) o cancelamento do carnaval de 2022 no município. A decisão, conforme a administração municipal, foi tomada em decorrência do surgimento da variante Ômicron da COVID-19

Nas redes sociais, a prefeita Margarida Salomão (PT) escreveu que essa é “uma decisão necessária em nome da responsabilidade”. “Nós temos uma situação sanitária de segurança. Estamos vencendo a COVID-19. Mesmo assim, a prudência e a ciência devem seguir como nossas melhores conselheiras”, avaliou a chefe do Executivo, reforçando a necessidade de continuar observando os protocolos de combate à pandemia.

Com o anúncio oficial, este é o segundo ano que a cidade cancela o evento por causa do novo coronavírus. Em dezembro de 2020, a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) – mantida pela prefeitura e responsável pela organização da festa – disse que ficaria a cargo da nova administração, que tomou posse em janeiro, estabelecer uma nova data para o carnaval em 2021. No entanto, a atual realidade epidemiológica pôs fim ao carnaval deste ano.

No entanto, o secretário de Comunicação, Márcio Guerra, disse que um Grupo de Trabalho (GT) para as atividades da festa de Momo será mantido. “Vamos discutir com a sociedade e as agremiações carnavalescas todos os procedimentos para a próxima edição do evento. Neste momento, vamos ter cautela conforme orientações das autoridades sanitárias nacionais e internacionais”, pontuou.

Cenário anterior

Na segunda semana de novembro, chegou ao fim o seminário “O Carnaval e a Cidade”, promovido pela Funalfa com o objetivo de traçar as estratégias para a Folia de Momo em 2022.

Em uma plenária consultiva, foram levantados pontos estratégicos que deveriam ser discutidos no GT, como os locais dos desfiles das escolas de samba e dos blocos – uma pauta recorrente no município, já que a falta de um espaço ideal para realização da folia sempre foi consenso no município.

Já em relação ao local dos desfiles oficiais, o Parque de Exposições, na Zona Norte, foi descartado, tendo em vista entraves de ordem jurídica e ambiental. Alguns dos participantes apontaram o desejo de retornar com os desfiles para a Avenida Rio Branco, no Centro.

A possibilidade de manutenção dos desfiles dos blocos da área central na Rua Halfeld ou transferência de alguns para outras vias, como a Avenida Getúlio Vargas, também seria tema de discussão no GT, caso o evento fosse acontecer.