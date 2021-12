Homem é morto a tiros na Vila Bernadete, em Belo Horizonte

Vítima tinha envolvimento com roubo e tráfico de drogas (foto: Reprodução/Google Street View) Um jovem, de 21 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa terça-feira (7/12), na Vila Bernadete, região do Barreiro, em Belo Horizonte. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), eles foram acionados por volta das 22h para ir até a Rua 13, próximo ao número 100. Ao chegar ao local, a vítima se encontrava de barriga para baixo, sobre a calçada da esquina, desacordada e com ferimentos na cabeça.









Ao perceberem que o homem não tinha sinais vitais e o corpo apresentava rigidez, foi feito o isolamento do local do crime e a perícia foi acionada. Ao chegar no local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou a morte da vítima.





Testemunhas disseram aos policiais que o crime pode ter relação com dívida de drogas ou se tratar de uma ocorrência passada de agressão.





De acordo com a PM, os familiares informaram que a vítima não trabalhava e vivia em meio a usuários de drogas. Além disso, um levantamento do histórico do jovem revelou envolvimento com roubo e tráfico.





Nas proximidades, não foram encontradas câmeras que pudessem ter registros do momento do crime.





A perícia constatou que a vítima foi atingida por balas, sendo identificado no corpo uma perfuração na cabeça e várias no tórax.





Até a manhã desta quarta quarta-feira (8/12), nenhum suspeito foi preso.





*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen