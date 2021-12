Três são presos por envolvimento em assassinato em Paracatu

A ação foi em conjunto com a Polícia Militar (foto: Divulgação/PCMG/PMMG)

As polícias Civil e Militar prenderam três suspeitos de participação em um homicídio em novembro na cidade de Paracatu, no Noroeste do Estado. Ainda foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas casas dos detidos com o objetivo de levantar elementos que auxiliem nas investigações.Os homens presos têm 19, 22 e 27 anos e foram conduzidos pelas polícias por força de mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Homicídios em Paracatu.As investigações prosseguem para a elucidação total dos fatos e a localização de mais um suspeito do assassinato.Em 23 de novembro de 2021, a vítima, de 24 anos, foi baleada diversas vazes com arma de fogo dentro de casa, no Bairro Novo Horizonte. No momento do crime, a mãe da vítima estava no local. Os assassinos fugiram na sequência.A motivação do crime ainda não foi divulgada pela polícia.