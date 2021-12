Homem é preso em Uberaba com quase R$ 300 mil em dinheiro

A mala localizada no carro do suspeito continha aproximadamente R$ 288 mil em notas diversas (foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde de terça-feira (7/12), no km 166 da BR-050, nas proximidades de Uberaba, o motorista de um Chevrolet Onix, de 28 anos, sob suspeita de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.De acordo com o inspetor da PRF, Rocha Neto, no carro do suspeito foi encontrada uma mala com quase R$ 300 mil em dinheiro, em notas diversas."Durante busca no veículo e depois de o condutor demonstrar nervosismo e um forte odor de entorpecente, foi encontrada uma quantia pequena de substância análoga à maconha e uma mala, onde continha, aproximadamente, R$ 288 mil em espécie. O condutor não soube explicar a origem e o destino do dinheiro", contou o inspetor da PRF, em Uberaba.Em seguida, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Uberaba para as próximas providências.De acordo com o Código Penal, quem praticar os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores deve sofrer pena de reclusão de três a 10 anos e multa.