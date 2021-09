Arcebispo confirma instalação do primeiro santuário do Norte de Minas

Igreja do Senhor do Bonfim, em Bocaiuva, vai virar santuário (foto: Divulgação)





De acordo com o regimento católico, "sob a denominação de santuário, entende-se a igreja ou outro lugar sagrado, aonde os fiéis, em grande número, por algum motivo especial de piedade, fazem peregrinações".









A Capela Curial São Francisco de Assis, a conhecida Igrejinha da Pampulha, de Belo Horizonte, vai se transformar no Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis a partir do dia 4 de outubro (dia dedicado ao santo). Com isso, a Arquidiocese de Belo Horizonte passará a contar com 13 santuários reconhecidos em sua área de abrangência.





Conforme o arcebispo de Montes Claros, João Justino de Medeiros, a meta é a instalação oficial do santuário em Bocaiuva no dia 14 de 2022, por ocasião da Festa do Senhor do Bonfim, que atrai milhares de fieis ao município. Em 14 de julho também é comemorado o aniversário de emancipação politica-admin (ocorrida em 1888).





"Até lá percorremos um itinerário de oração, de escutas, de encontros para estudos e planejamentos. Desejamos que nosso primeiro santuário arquidiocesano prime pela qualidade do acolhimento, das celebrações litúrgicas e dos atos devocionais, da catequese, da comunicação, da promoção cultural, social e de cuidado com a Casa Comum", assegura João Justino.





"(Esperamos que) o Santuário seja uma fonte reparadora, qual um oásis, para nossa arquidiocese apostar nas pequenas e múltiplas comunidades que buscarão sempre mais se alimentar da Palavra de Deus e do Pão Eucarístico para se oferecerem na caridade e na missão", afirmou o arcebispo de Montes Claros.

Devoção de mais de 250 anos

De acordo dados levantados pelo Pedro Henrique da Cruz, de Bocaiuva, a primeira paroquia do senhor do Bonfim construída no n Brasil é a igreja dedicada ao santo em Salvador, datada de 1745. Duas décadas depois se achava erguida em Bocaiuva uma capela em honra ao Senhor do Bonfim, "onde se venerava uma pequena imagem de origem baiana".





O casal Antônia Leite Pereira e Faustino Leite Pereira fez a doação de um terreno de 15 milhões de hectares para formação do patrimônio do Senhor do Bonfim. A área acabou sendo ocupada, surgindo ali a cidade de Bocaiuva, que, hoje, conta com 50,52 mil habitantes.





Desde a segunda metade do século XVIII, a igreja do Senhor do Bonfim em Bocaiuva tornou-se um ponto de peregrinação, com o número de fieis que visitam o lugar aumentando a cada ano.





"Com a instalação do Santuário Arquidiocesano do Senhor do Bonfim, o mesmo deverá ser um espaço de acolhida aos peregrinos e fieis devotos não apenas em suas festividades que em julho de cada ano acolhe milhares de pessoas. O Santuário deverá primar pelo aspecto litúrgico, cuidando das celebrações litúrgicas e dos atos devocionais de piedade popular", assegura o padre Pedro Henrique da Cruz.

O Norte de Minas vai ganhar o seu primeiro santuário reconhecido pela Igreja Católica. Por decisão do arcebispo metropolitano de Montes Claros, dom João Justino de Medeiros, será criado e instalado o Santuário do Senhor do Bonfim, em Bocaiuva, onde a veneração ao santo existe há mais de dois séculos e meio.