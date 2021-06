Missa no Santuário São José celebra 70 anos da fundação dos redentoristas

A missa de celebração ocorreu no Santuário São José na manhã desta terça-feira (29/6) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Em comemoração aos 70 anos da fundação dos redentoristas no Brasil, padres, bispos e missionários realizaram na manhã desta terça-feira (29/6) uma missa solene no Santuário São José, na Região Central de Belo Horizonte. O evento foi aberto aos fiéis, porém com limitação máxima de pessoas devido à pandemia da COVID-19.









A solenidade foi presidida pelo arcebispo de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Walmor Oliveira de Azevedo, e concelebrada pelo Padre Nelson Antônio Linhares, superior dos redentoristas na província de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e pelos missionários dessas localidades.





“Os missionários redentoristas, ao longo destes 70 anos de história, sempre deixaram a marca evangélica da solidariedade com os mais pobres e a promoção humana dos mais necessitados. Nossas obras sociais atendem milhares de famílias, oferecendo o pão da palavra de Deus e o pão nosso de cada dia para saciar a fome. A celebração desta história nos alegra e também nos ajuda a olhar o futuro com esperança: queremos construir uma sociedade nova, justa e fraterna onde todos tenham voz e vez, com seus direitos respeitados”, disse o Padre Nelson Antônio Linhares.





Durante a missa, os padres também fizeram orações e prestaram homenagens para as vítimas da COVID-19. Para o líder religioso, Nelson Antônio, é necessário acreditar que tempos melhores virão.



“Precisamos olhar para o futuro com esperança. São muitas as dificuldades hoje nesta crise política, ética, social e econômica no Brasil, mas não podemos desanimar diante das dificuldades. Só construiremos uma sociedade e mundo novo se unirmos e se acreditarmos que é possível construir a fraternidade e a justiça como base da sociedade”, afirmou.





Campanha de arrecadação de alimentos e agasalhos





Além da cerimônia, para celebrar a data, os missionários de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, lançam nesta terça-feira (29/6) as campanhas “Doe Alimentos a quem tem Fome” e “Cubra de Amor os mais Necessitados”, que buscam arrecadar alimentos não perecíveis, agasalhos, cobertores e demais itens para pessoas em situação de vulnerabilidade social.





Segundo a arquidiocese de Belo Horizonte, desde 2020, mais de 1500 famílias são amparadas por programas sociais dos missionários. Eles recebem mensalmente uma cesta básica, participam de cursos profissionalizantes como: manicure, pedicure, cabeleireiro, corte e costura, informática, dentre outras.



Para as crianças, o trabalho de acolhimento também envolve o acompanhamento educacional, com atividades esportivas, culturais, religiosas e sociais.





Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) indicou que o número de pessoas que vivem em situação de pobreza saltou de 9,5 milhões em 2020 para mais de 27 milhões em 2021 no Brasil.





“Ser fiel à Jesus hoje é necessariamente ser solidário aos mais pobres e aos mais abandonados. Por isso, lançar essa campanha em tempos de pandemia, é ser um sinal de solidariedade da sociedade neste momento em que o empobrecimento cresce, as ajudas diminuem e as carências aumentam. A igreja estendendo a mão e colaborando é para que menos irmãos passem fome e necessidade”, afirmou o Padre Nelson Antônio.





As doações podem ser deixadas na secretaria do Santuário São José, localizado na Rua dos Tupis, no Centro da capital mineira.