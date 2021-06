Batida entre ônibus e carro mata uma pessoa na BR-116, em Teófilo Otoni

Veículos foram completamente destruídos pelas chamas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) acidente entre um carro e um ônibus no fim da madrugada desta terça-feira (28/6) na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Um homem morreu em umentre ume umno fim da madrugada desta terça-feira (28/6) na, em, no Vale do Mucuri.









Todas as pessoas que estavam no ônibus conseguiram sair antes das chamas se espalharem, mas o motorista do carro ficou preso às ferragens e morreu carbonizado.





(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)





“O ônibus seguia de Belo Horizonte para Teófilo Otoni e o carro de passeio sentido Governador Valadares. Em princípio, o automóvel teria invadido a contramão e atingiu o coletivo”, diz o Corpo de Bombeiros.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e organizou o trânsito.