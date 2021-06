Homem agride e ameaça filho de 10 anos de morte por não fazer dever de casa

A mãe da criança procurou a PM e registrou um boletim de ocorrência (foto: PMMG/Divulgação) menino de 10 anos, morador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi agredido fisicamente pelo pai, de 29, e até meaçado de morte no último final de semana por não fazer o dever de casa. Levado ao Hospital da Criança, os exames médicos constataram que criança sofreu lesões na barriga, costas, braços e pernas. Ummorador de, no Triângulo Mineiro, foifisicamente, de 29,no último final de semana por. Levado ao Hospital da Criança, os exames médicos constataram que criança sofreu lesões na barriga, costas, braços e pernas.









Durante o final de semana, o filho estava sob tutela do pai. Mas, ainda conforme a PM, no final da manhã desta segunda-feira (28/6), ao buscar o filho na casa do suspeito, a mãe percebeu que ele havia agredido a criança.



A vítima contou que as agressões aconteceram depois que o pai descobriu que ele teve alguns contratempos em sua escola e que não queria fazer o dever de casa. Mas, conforme o registro policial, após conversar com o pai, o mesmo teria batido nele, usando um cinto.





O menor disse ainda à PM que o pai lhe deu um tapa no seu rosto e teria dito: "Na próxima, te mato". A vítima relatou também aos militares que não quer ir mais para a casa do pai.





De posse de um relatório médico, a mãe da criança foi orientada pela PM a ir até o Conselho Tutelar para tomar as medidas jurídicas cabíveis. Além disso, foi orientada também a informar a direção da escola do filho sobre o fato.