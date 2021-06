Carro capota perto da Praça Raul Soares, em Belo Horizonte

Carro parou com as rodas para cima em uma das faixas (foto: Robson Abreu/Divulgação)







Um acidente complica o trânsito na Região Centro-Sul de Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (29/6).













Veja vídeo do local do acidente (imagens de Robson Abreu)



Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo chegou a esbarrar em um ônibus do transporte coletivo, sem maiores danos.





A motorista, de 57 anos, estava fora do veículo e reclamava de fortes dores no tórax. Ela foi levada ao Hospital João XXIII. A Polícia Militar (PM) esteve no local para ajudar na sinalização.











Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Segundo a BHTrans, o acidente causa reflexos na Avenida Bias fortes e no Elevado Dona Helena Greco até a Avenida Pedro II.