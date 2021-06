Batida frontal entre carro e caminhão mata uma pessoa em Sete Lagoas

Colisão frontal entre um caminhão e um veículo de passeio na Chácara Cata Vento, Sete Lagoas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma pessoa morreu em uma batida frontal entre um caminhão e um veículo de passeio na Chácara Cata Vento, na MG 238, no Km 21, em Sete Lagoas, região Central do estado, na tarde desta segunda-feira (28/06).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do município, o carro transitava com cinco passageiros. Três foram conduzidos ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e um deles, que ficou preso às ferragens, veio a óbito.

A morte foi constatada pelo médico do SAMU e a perícia foi acionada.

“A vítima era o motorista do veículo e ele ficou preso às ferragens com corte profundo na cabeça e sangramento intenso”, afirma o Corpo dos Bombeiros.

De acordo com uma testemunha, parece que o caminhão tentou fazer uma ultrapassagem pela contramão e bateu de frente com o automóvel.