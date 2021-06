Frio aumenta ainda mais nos próximos dias em Minas Gerais

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belo Horizonte a mínima registrada nesta madrugada foi 11,5 °C, na Pampulha, mas a sensação térmica é de 13,2 °C. A máxima se mantém estável em 25 °C. Porém, a previsão dos meteorologistas é que na sexta-feira (2/7) a capital bata o recorde de frio, com os termômetros marcando em torno de 9 °C no período noite e da madrugada.Durante a madrugada desta terça-feira (29/6), o frio foi intenso em diversas cidades de Minas. Na região Centro-Oeste do Estado, duas cidades bateram recorde de menor temperatura do ano: Bambuí, com 6,7°C, e Divinópolis, que teve 7,3 °C. Outra área que também teve uma grande queda de temperatura foi Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que registrou 9,4°C. Em Araxá, na Região do Alto Paranaíba, o frio chegou a 10,5 °C.Nas demais áreas, o céu fica claro com algumas nuvens, e ocorreu névoa úmida pela manhã no Leste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.A menor temperatura do estado foi em Monte Verde, na Região Sul, com 4,6, e no Extremo Norte a máxima teve um leve declínio, e não deve passar dos 31 °C nesta terça, o que ajudou a melhorar a condição do ar aumentando os índices de umidade para 30%.