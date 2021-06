Madrugada em BH foi de 10°C; massa de ar frio chega quarta (30/6) a Minas

Belo Horizonte amanheceu com céu claro mas o tempo continua esfriando (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) 10,2 °C. Já no Sul de Minas e na faixa Leste do estado, as primeiras horas do dia foram de geadas com névoa seca e úmida. Na última segunda-feira (28/6) do mês de junho, o dia amanheceu com céu claro e algumas nuvens em Belo Horizonte, mas durante a madrugada, os termômetros chegaram a marcar. Já node Minas e na faixa Leste do estado, as primeiras horas do dia foram decomseca e úmida.

De acordo com o Inmet, no Sul de Minas a manhã foi de geadas. Nas regiões da faixa Leste do estado prevaleceu uma névoa úmida.



Já em pontos isolados do Triângulo, Norte e Noroeste, a previsão é de névoa seca, o que contribui para que a umidade do ar se mantenha inferior aos 30% no período de maior aquecimento. Nas demais regiões do estado, o sol aparece entre nuvens durante todo o período do dia.

Os meteorologistas alertam que a partir de quarta-feira (30/6) as temperaturas devem cair ainda mais, devido a atuação de uma massa de ar frio que irá se estabelecer sob Minas "por tempo indeterminado".

A menor temperatura do estado foi registrada no Sul de Minas, no município de Maria da Fé, com 3,5°C. A maior permanece prevista para o Extremo Norte, podendo chegar aos 32 °C até o final do dia.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira