Madrugadas geladas: falta de nebulosidade leva baixas temperaturas a BH

O inverno se caracteriza por céu azul sem nenhuma nuvem. A falta de nebulosidade, porém, leva a madrugadas mais frias (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

Os belo-horizontinos têm acordado, durante a madrugada, em busca de proteção para amenizar o frio. Se você acordou para pegar um cobertor a mais saiba que tem uma explicação para essa friaca. Nesta época do ano, é comum temperaturas baixas na madrugada, conforme explica o meteorologista do Clima Tempo Ruibran dos Reis. No entanto, a sensação de que está muito frio se deve a um fenômeno metereológico que faz com que a Terra fique, literalmente, descoberta.

00:04 - 27/06/2021 Rodovias são interditadas pelo risco de rompimento de barragem no Serro nebulosidade durante a noite faz com que a Terra perca toda energia, todo o calor, enquanto isso as temperaturas caem muito na madrugada". A nebulosidade funciona como um cobertor, que retém o calor que ocorreu durante o dia. A presença de nuvens mantém a temperatura durante a noite. "Com a ausência de nebulosidade, como ocorreu de ontem (sábado) para hoje (domingo), a Terra perde toda energia". Mas fique tranquilo, porque, no decorrer do dia, vai esquentando. Como o ar está mais seco, a sensação, na sombra, é de mais frio. "A ausência dedurante a noite faz com que a Terra perca toda energia, todo o calor, enquanto isso as temperaturas caem muito na madrugada". A nebulosidade funciona como um cobertor, que retém oque ocorreu durante o dia. A presença de nuvens mantém a temperatura durante a noite. "Com a ausência de nebulosidade, como ocorreu de ontem (sábado) para hoje (domingo), a Terra perde toda energia". Mas fique tranquilo, porque, no decorrer do dia, vai esquentando. Como o ar está mais seco, a sensação, na sombra, é de mais frio.

Na estação meteorológica do Inmet na Pampulha, a mínima foi de 11,6 graus. Na estação Cercadinho, que fica nas partes mais altas de Belo Horizonte, a mínima foi de 12,8 graus. O inverno teve início no dia 21 de junho. A estação se caracteriza por ser o período do ano em que se recebe a menor quantidade de radiação solar. "As noites são mais longas e os dias mais curtos. A quantidade de radiação solar que chega até a superfície é menor. Então, é comum ter essas temperaturas baixas nesta época do ano"





Para a semana, as temperaturas devem ficar entre 12 e 28 graus, mas o Sol vai predominar. As temperaturas devem se manter no patamar de 13 e 14 graus a mínima e a máxima em torno de 28 graus. A média deste período está em torno de 14 graus, a mínima, e 25 graus a máxima. As madrugadas estão mais frias.