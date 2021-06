Temperatura segue caindo em Minas Gerais; mínima em BH foi de 12 graus

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O inverno é quem tem dado as cartas no clima de Belo Horizonte. A temperatura mínima nesta madrugada foi de 12 graus, enquanto a máxima não deve passar dos 25 graus. Nem mesmo o céu limpo, com poucas nuvens, e o vento moderado ajudam a aquecer os habitantes da capital mineira, que precisaram se agasalhar nesta manhã de sábado.Já a umidade mínima do ar fica na casa dos 45%, o que não é muito crítico, mas, ainda assim, vale ter atenção com a hidratação. Para compensar o frio, à noite, uma bela lua cheia ilumina o céu de BH.De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura segue caindo em todo o estado, aumentando a sensação de frio durante a noite e a madrugada. Não há possibilidade de chuva em nenhum local de Minas Gerais.Devido ao baixo índice de umidade, em algumas regiões do estado pode ocorrer névoa seca, como no Norte, Noroeste e algumas áreas isoladas do Triângulo Mineiro.