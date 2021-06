BH deverá ter noites e madrugadas ainda mais frias no fim de semana

Belo Horizonte amanheceu com sol entre nuvens nesta sexta (25/6) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) céu deve ficar claro em praticamente todo o estado, mas pode ocorrer névoa em algumas regiões isoladas. De acordo com os meteorologistas, não há previsão de chuvas para Minas até o fim de semana, e as noites e madrugadas podem esfriar ainda mais. Nesta sexta-feira (25/6) odeve ficarem praticamente todo o estado, mas pode ocorrerem algumas regiões isoladas. De acordo com os meteorologistas, não há previsão de chuvas para Minas até o fim de semana, e asmadrugadas podemainda mais.









O Inmet aponta também que até domingo (27/6) a temperatura mínima deve cair em todo o estado, aumentando a sensação de frio durante a noite e a madrugada. No entanto, o período da tarde será de temperaturas mais altas, mas não deve chegar aos 30 °C. Não há possibilidade de chuvas em nenhum local de Minas Gerais.



Em algumas regiões pode ocorrer névoa seca, pelo baixo índice de umidade, como no Norte, Noroeste e algumas áreas isoladas do Triângulo Mineiro. Além disso, mesmo sem chuvas, nas Regiões do Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata o dia amanheceu com névoa úmida nesta sexta (25/6).





A menor temperatura foi registrada no Sul de Minas, no município de Monte Verde, com 5,5°C, e a maior permanece em Montalvânia, no extremo Norte, podendo chegar aos 33 °C até o final do dia.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra