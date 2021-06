Friozinho deve voltar a BH

Vista do Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) temperatura volta a cair em todo o estado, e o clima frio deve permanecer até o fim da semana, mas não há possibilidade de chuvas. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Nas Regiões da Faixa Leste, Sul e Campo das Vertentes, o dia amanheceu com nevoeiros e céu nublado. Entretanto, em algumas regiões como o Norte de Minas, os índices de umidade do ar podem ficar abaixo dos 30%.

Os meteorologistas apontam que, nas Regiões do Triângulo Mineiro, Noroeste, Norte e Central Mineira, as taxas de umidade do ar podem ficar abaixo dos 30%. Nível é considerado de alerta pelos especialistas.

Em Belo Horizonte os termômetros marcaram queda de 3°C na temperatura máxima, e a máxima não deve passar dos 25 °C nesta quarta (23/6). A mínima, na madrugada, foi de 12,6 °C, na Estação Meteorológica do Cercadinho, Região Oeste da capital. A umidade do ar fica em torno de 35% no período da tarde.

A menor temperatura em Minas foi registrada no município de Maria da Fé, Região Sul, com 6,6 °C, e a máxima continua em Montalvânia no Extremo Norte, podendo chegar aos 34 °C até o final do dia.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen