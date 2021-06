BH pode chegar a 28°C nesta terça (22); Sul de Minas amanheceu com chuvas

Vista do amanhecer na capital mineira nesta terça-feira (22/6) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) céu claro com algumas nuvens em todo o estado. Porém, pode ocorrer chuvas em áreas isoladas, principalmente na no Sul do Estado, onde o dia amanheceu chuvoso. A umidade do ar fica em 20% no extremo Norte de Minas, devido às altas temperaturas. Esta terça-feira (22/6) será decom algumas nuvens em todo o estado. Porém, pode ocorrerem áreas isoladas, principalmente na nodo Estado, onde o dia amanheceu chuvoso. Ado ar fica em 20% no extremo Norte de Minas, devido às altas temperaturas.









Nas outras áreas, o sol deve aparecer entre nuvens e não há previsão de mais chuvas.





Em Belo Horizonte o dia começou com céu parcialmente nublado. A temperatura mínima foi registrada na estação meteorológica da Pampulha, com 13,6 °C, enquanto a máxima está prevista para marcar 28 °C. Já a umidade do ar na capital fica em torno de 35% no período de maior aquecimento.





O Inmet aponta que a menor temperatura registrada ocorreu no município de Maria da Fé, no Sul, com 7,3 ° C. Já a máxima permanece no Norte, com 34 °C, e a umidade do ar nesta região e no Noroeste pode ficar em 20% à tarde.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra