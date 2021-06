Norte de Minas tem novo alerta de baixa umidade nesta quinta (24/6)

Vista da Praça da Liberdade, Região da Savassi em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) termômetros continuam em queda e o clima frio permanece pelo menos até domingo (27/6), aumentando as chances de mais nevoeiros no Sul de Minas. Por outro lado, nas áreas mais quentes, a umidade do ar pode voltar a ficar em nível crítico. Nesta quinta-feira (24/6) o dia amanheceu com céu claro e algumas nuvens na maior parte do estado, mas oscontinuam eme o climapermanece pelo menos até domingo (27/6), aumentando as chances de maisno Sul de Minas. Por outro lado, nas áreas mais quentes, ado ar pode voltar a ficar em nível crítico.

Esse baixo índice de umidade do ar é considerado estado 'crítico', podendo colocar em risco até mesmo a saúde das pessoas. Nestes casos, especialistas aconselham a aumentar a hidratação e a evitar a prática de exercícios físicos ao ar livre nas horas mais quentes do dia.



Já em Belo Horizonte os níveis de umidade se mantêm em 35%, no período de maior aquecimento, em função do aumento de nebulosidade.



A capital mineira marcou a temperatura mínima durante a madrugada na Estação Meteorológica da Pampulha, com 11°C, e a máxima não deve passar dos 25 °C.

Os meteorologistas apontam que no Norte de Minas a umidade deve ficar em 20%, em decorrência da manutenção de temperaturas acima dos 30 °C desde o início deste ano.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuvas para Minas Gerais nesta quinta (24/6). Já os termômetros podem cair mais até no fim da semana, aumentando a sensação de frio.

Nas Regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Rio Doce, Zona da Mata, Sul e Campo das Vertentes, no início da manhã desta quinta (24/6) o céu estava parcialmente nublado com nevoeiros, devido às baixas temperaturas.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira



O município de Caldas, no Sul de Minas, foi o que registrou a menor temperatura do estado, nas primeiras horas desta manhã, com 3,5 °C. A maior permanece em Montalvânia, no Extremo Norte, podendo chegar aos 33 °C até o final do dia.