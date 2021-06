Frio persiste e Minas pode registrar temperaturas negativas nesta semana

Monte Verde, localizado na Região Sul do estado, pode ter temperaturas negativas nesta semana (foto: AHPMV/Divulgação)

Os mineiros podem preparar agasalhos e cobertores: apara esta semana é de. Umapromete derrubar os termômetros, com mínimas abaixo dena região Sul do estado. Belo Horizonte também deve registrar a menor temperatura do, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





A frente fria avança pelas regiões Centro-Oeste e Sudeste a partir desta terça-feira (29/6). A previsão é de céu parcialmente nublado no Triângulo, Oeste, Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Já no Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, a terça-feira deve ter céu claro, com névoa úmida ao amanhecer.

No restante do estado, incluindo a capital, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. Com temperaturas variando entre 11 °C e 25 °C e umidade relativa do ar entre 75% e 30%. Há possibilidade de névoa seca, ou seja, umidade abaixo de 30%, no Noroeste e Norte do estado.





“Amanhã, já há um declínio superior a 5 °C na temperatura máxima em localidades do Triângulo Mineiro. Essa frente fria vai passar rapidamente e, na retaguarda dela, tem uma massa de ar fria. Ela está intensa. Então, amanhã já declina a temperatura no Triângulo. E de amanhã para quarta-feira, a tendência é de cair muito a temperatura mínima no Sul do estado”, explica a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes.





Segundo ela, essa massa de ar frio tende a atuar em Minas e na Região Sudeste como todo, até a próxima sexta-feira (2/7).





Nesta terça-feira, no Triângulo, a mínima deve ficar em torno de 6 °C e a máxima não vai passar de 24 °C. Para o Sul de Minas, a mínima prevista é de 4 °C, a menor do estado, e a máxima de 31 °C para o extremo Norte de Minas e também para o Vale do Jequitinhonha.





Próximos dias





Na quarta-feira (30/6), a previsão é de céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de geada no extremo Sul de Minas. Zona da Mata, Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce devem ter céu parcialmente nublado com chuvisco e chuva fraca. No restante do estado, incluindo a capital, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado.





Em BH, as temperaturas variam entre 14 °C e 24 °C, com umidade do ar entre 75% e 30%.





“No Sul do estado, a mínima prevista é de -2 °C, em Monte Verde e Maria da Fé. Vamos ter uma queda de seis graus da mínima de amanhã para a mínima de quarta-feira. Eu espero temperatura negativa na quarta-feira, porque a massa está vindo muito forte”, diz a meteorologista.

A máxima deve ser 31 °C no extremo norte do estado.





Na quinta-feira (1°/7), a previsão é de céu claro, com geada no Sul de Minas. Já a Região Norte, Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce devem ter céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca. No restante do estado, inclusive na capital, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado.





“Na quinta-feira a massa fria e seca vem com tudo para a capital. Então, a mínima cai para 10 °C e a máxima não passa de 22 °C. Será um dia frio em BH. No Sul do estado a mínima será de -1 °C e a máxima no extremo norte de 32 °C”, afirma a meteorologista.





Na sexta-feira (2/7), a temperatura continua subindo no Sul, mas com céu claro e geada. Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce devem ter céu parcialmente nublado com névoa úmida. No restante do estado, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado.





Em BH, as temperaturas permanecem baixas, com céu claro a parcialmente nublado, névoa seca e possibilidade de umidade abaixo dos 30% no período da tarde. A mínima deve ser de 10 °C e a máxima não passa dos 22 °C. Já no estado, a mínima será de 0 °C, no Sul de Minas, com geada e a máxima será de 31 °C no extremo Norte do estado.





“Essa massa deve começar a enfraquecer no final de semana, mas no sábado ainda vai estar frio. Normalmente em julho, as massas chegam com uma intensidade moderada a forte. Nessa época do ano, portanto, é normal termos temperatura negativa e formação de geada no Sul do estado. Como as temperaturas estão mais amenas, é normal termos a formação de nevoeiro ou névoa úmida na faixa Leste, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata.”

Segundo ela, “no avanço dessas massas mais frias aqui na capital, podemos ter o declínio acentuado da temperatura de um dia para o outro, permanecendo com temperaturas amenas por dias consecutivos. Algo semelhante ao que aconteceu na última semana do outono. Só que dessa vez com um frio um pouquinho maior.”





Anete afirma que as massas vão perdendo intensidade. A partir da semana que vem, a tendência é que as temperaturas voltem a subir.





Veja as temperaturas máxima e mínima em BH nesta semana:





Terça-feira (29/6): mínima de 11 °C e máxima de 25 °C

Quarta-feira (30/6): mínima de 14 °C e máxima de 24 °C

Quinta-feira (1°/7): mínima de 10 °C e máxima de 22 °C

Sexta-feira (2/7): mínima de 10 °C e máxima de 22 °C *Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria