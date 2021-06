'Conta não fecha': lamenta prefeito sobre hospital de campanha de Ibirité

Prefeito lamenta ter que fechar Hospital de Campanha, mas diz que não há como manter gastos (foto: Redes Sociais/Divulgação)

O prefeito de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), William Parreira (Avante) e a secretária municipal de Saúde, Karina Bitarães, em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (29/6), explicaram a decisão de fechar o Hospital de Campanha da cidade. Segundo eles, a conta não fecha e os recursos recebidos pelo governo Estadual e Federal não são suficientes para manter a estrutura.



A partir de quinta-feira (1/7) o atendimento exclusivo para a COVID-19 será realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas da cidade.

LEIA MAIS 10:38 - 29/06/2021 Batida entre ônibus e carro mata uma pessoa na BR-116, em Teófilo Otoni

10:12 - 29/06/2021 Homem agride e ameaça filho de 10 anos de morte por não fazer dever de casa

09:55 - 29/06/2021 Frio aumenta ainda mais nos próximos dias em Minas Gerais despesa de mais de R$40 milhões.



O Hospital de Campanha de Ibirité tem uma média de gasto mensal de 2,5 milhões. Desses, R$960 mil é o que a prefeitura recebe de recursos governamentais (parte estadual e federal). O município arca com uma média de R$ 1,5 milhão de valores próprios para manter a estrutura e os gastos. Com a transferência dos leitos do Hospital de Campanha para a UPA, esses gastos serão reduzidos. Segundo o prefeito, neste um ano e um mês de funcionamento o Hospital de Campanha já somoude mais de R$40 milhões.O Hospital de Campanha de Ibirité tem uma média de gasto mensal de 2,5 milhões. Desses, R$960 mil é o que a prefeitura recebe de recursos governamentais (parte estadual e federal). O município arca com uma média de R$ 1,5 milhão de valores próprios para manter a estrutura e os gastos. Com a transferência dos leitos do Hospital de Campanha para a UPA, esses gastos serão reduzidos.

“Nós já estamos preparando para enviar à Câmara o nosso orçamento da Saúde e para se ter ideia, o nosso orçamento anual estoura em meados de Agosto. Provavelmente a partir de setembro nós não teremos orçamento mais para gerir o final do nosso ano”, explicou Parreira, que disse ter preocupação em um novo pico da doença.

“A preocupação neste momento é que não tenhamos um pico no aumento dos casos da COVID-19 porque nós teremos uma estrutura menor para o atendimento”, pontuou o prefeito.



O governante disse ter tentado de todas as formas manter a estrutura. “Já tentei buscar recursos com o Governo Estadual, com a União, não que eles não ajudassem, mas o município hoje infelizmente não tem condições nenhuma de continuar. Fomos heróis de estarmos até hoje. Fomos pioneiros na abertura do Hospital de Campanha na Região Metropolitana e tenho orgulho disso”.

A população continuará tendo o atendimento exclusivo para a COVID-19, em ala separada na UPA 24 horas. Os pacientes do Hospital de Campanha já estão desde o último domingo (27/6), sendo transferidos à UPA.



Em função disso, haverá uma redução de nove leitos clínicos, dos 29 existentes no Hospital de Campanha apenas 20 conseguirão ser adaptados à nova estrutura devido ao espaço físico. Os 20 leitos de UTI do Hospital de Campanha serão mantidos na estrutura da UPA.

Técnicos, enfermeiros e médicos que atuavam no Hospital de Campanha serão mantidos, segundo a secretária municipal de Saúde, Carina Bitarães. De acordo com ela, os demais funcionários administrativos e assistenciais serão exonerados.

“Foi um privilégio manter todos os padrões técnicos para os pacientes do Hospital de Campanha e isso nós não vamos mais conseguir fazer da mesma forma dentro da UPA, porém estamos fazendo da melhor forma, olhando a estrutura para fazer o que for mais ideal”, ressaltou a secretária.

Como ficam os atendimentos

A partir de quinta-feira (1/7) todos os atendimentos relacionados a suspeita de COVID-19 passam a ser realizados em uma ala exclusiva, na UPA de Ibirité. Atualmente a ocupação da UPA está em 13 pacientes na Terapia Intensiva e 13 em enfermaria. Atendimentos não COVID também seguem normalmente na UPA, porém com salas de espera separadas.

A prefeitura pede que, sempre que possível, os pacientes busquem primeiro o atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua casa para que, então, em caso de necessidade, o médico encaminhe para o Hospital Regional.

Hospital de Campanha fornecia vagas a pacientes de toda a RMBH

Desde que foi inaugurado, em 22 de junho de 2020, até o mês de maio deste ano, o Hospital de Campanha de Ibirité realizou 1091 internações. De junho a dezembro de 2020 foram 447, já de janeiro a maio deste ano foram 644 internações, com uma média de quase 84 internações mensais.

Além de atender a população de Ibirité, o Hospital de Campanha também recebia pacientes de toda a região metropolitana, especialmente para os leitos de UTI, contribuindo de forma expressiva para diminuir a fila de pessoas a espera de um leito que demanda cuidados de alta complexidade.