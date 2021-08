Fiéis fazem fila para visitar memorial no santuário Padre Eustáquio, em BH

Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz, no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Padre Eustáquio com visita ao memorial do Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz, no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste da capital, onde o religioso holandês (1890-1943) está sepultado. Para evitar aglomeração devido à pandemia, o reitor do santuário, padre Vinícius Maciel, decidiu cancelar as missas presenciais. Às 19h, haverá a missa de encerramento presidida pelo arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, com transmissões pelas redes sociais da paróquia (veja a programação). Os belo-horizontinos celebram nesta segunda-feira (30/8) o dia do Beatocom visita aodoArquidiocesano da Saúde e da Paz, no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste da capital, onde o religioso holandês (1890-1943) está sepultado. Para evitardevido à pandemia, o reitor do santuário, padre Vinícius Maciel, decidiu cancelar aspresenciais. Às 19h, haverá a missa de encerramento presidida pelo arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, com transmissões pelas redes sociais da paróquia ().





O reitor do santuário destacou a importância de Padre Eustáquio em Belo Horizonte, cidade na qual viveu um ano depois de passagens pelas região do Alto Paranaíba e Triângulo, e Poá, em São Paulo. “Padre Eustáquio marca, há 78 anos, a história da capital, e, principalmente, está ligado à identidade deste bairro onde fica nossa igreja. Recebeu de Deus o dom da cura, e, por isso, temos muitos relatos de graças alcançadas. Muitos chegam aqui exatamente para rezar e agradecer”, explicou. Quem passa na frente do santuário, na Rua Padre Eustáquio, pode ver a fila que começou a partir das 7h. “A cada momento, recebemos grupos de 50 pessoas, que têm a temperatura aferida e devem seguir todos os protocolos necessários”, explicou o padre Vinícius Maciel.O reitor do santuário destacou a importância de Padre Eustáquio em Belo Horizonte, cidade na qual viveu um ano depois de passagens pelas região do Alto Paranaíba e Triângulo, e Poá, em São Paulo. “Padre Eustáquio marca, há 78 anos, a história da capital, e, principalmente, está ligado à identidade deste bairro onde fica nossa igreja. Recebeu de Deus o dom da cura, e, por isso, temos muitos relatos de graças alcançadas. Muitos chegam aqui exatamente para rezar e agradecer”, explicou.





Com muita saúde aos 90 anos, Ana Gelais Augsten, contou que conheceu o Padre Eustáquio. “Tenho muita devoção com ele e tenho essa alegria de tê-lo encontrado pessoalmente. A igreja ainda era muito simples, não como é hoje. O que peço mais é saúde para todos”, disse a simpática senhora.





Homenagens

No domingo (29/8), uma procissão motorizada, com a imagem do Beato Padre Eustáquio percorreu, as ruas do Bairro Padre Eustáquio, saindo às 14h do Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz. As festividades deste ano marcam também os 15 anos de beatificação, cerimônia ocorrida no Estádio do Mineirão, na Região da Pampulha, na capital.





Quem não pôde acompanhar o cortejo montou um altar na porta de casa, a exemplo da aposentada Rita de Souza Silva, de 68, residente na Rua Riachuelo. “Estou abençoada com a passagem da imagem. A devoção a Padre Eustáquio é herança de família, veio da minha mãe e transmito filhos e netos. Peço saúde e paz, que são as palavras que simbolizam o beato, e realmente é o que mais precisamos hoje”, afirmou Rita.





Em processo de canonização – para o Beato Padre Eustáquio se tornar santo, é necessária a comprovação de mais um milagre –, o religioso radicado no Brasil, com longo trabalho em Minas, especialmente na capital e regiões do Alto Paranaíba e Triângulo, é alvo de muitas preces e pedidos de graças.





“Temos muitos relato dos devotos. Aguardamos a visita a Belo Horizonte do postulador-geral da causa de canonização, que virá do Vaticano para mais investigações. Com a pandemia, a viagem ainda não foi possível”, disse o padre Vinícius Maciel, que é vice-postulador da causa, função semelhante ao de “advogado de defesa” da canonização.





Ao conduzir o caminhão com a imagem do Beato Padre Eustáquio, o técnico industrial Irving Frederico Alves Brunhara se mostrou duplamente feliz: “Fico emocionado ao ver as pessoas rezando e acenando nas portas e janelas das casas. Realmente, neste tempo de pandemia, é a igreja indo ao encontro de cada um. Além disso, completo 31 anos no dia de Padre Eustáquio, que tinha grande dedicação aos pobres”.





Acompanhando um trecho da carreata na companhia do sobrinho Pedro Weber Pereira Lemos, de 29, administrador, Lucélia Borges Pereira, de 63, moradora de Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba, mantém, há 41 anos, a visita ao templo dedicado a Padre Eustáquio em BH. “Sempre o chamei de ‘meu padrinho’, pois é meu grande intercessor”, contou Lucélia, que visitará amanhã o memorial. “Tenho essa devoção desde menina, quando visitei Romaria (no Triângulo, local de atuação do padre durante muitos anos) me encantei com sua história”, disse Lucélia.

Programação em BH da festa do beato Padre Eustáquio





Segunda-feira (30/8)





Até 19h – Visitação presencial (controlada por protocolos sanitários) ao Memorial Padre Eustáquio





19h – Santa Missa de Encerramento presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Walmor Oliveira de Azevedo. Transmissão ao vivo pela TV Pai Eterno e pelo canal Padre Eustáquio, no YouTube. Não será permitida a presença de fiéis.