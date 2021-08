Carro cai em ribanceira na BR-040 e família escapa com vida

Carro onde estava um casal bateu na traseira do outro veículo, que transportava três pessoas da mesma família (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um acidente envolvendo dois caros deixou cinco pessoas feridas na noite desse domingo (29/8) na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, Região Central de Minas. Um dos carros caiu em uma ribanceira com cerca de cinco metros de profundidade.









O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o resgate da concessionária Via 040 foram acionados para socorrer as vítimas.



Segundo os bombeiros, ribanceira onde o carro da família caiu tinha cerca de cinco metros de profundidade (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Todas as pessoas foram resgatadas com vida (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O Up bateu na traseira do Toro, que foi arremessado para fora da pista, caindo na ribanceira.





Apesar do impacto e da queda do segundo veículo, as cinco pessoas sobreviveram e apresentavam suspeita de fraturas e alguns outros ferimentos pelo corpo. Eles foram levados ao Hospital São José, que fica no município.