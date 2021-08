Em alta velocidade, motorista de Audi perde controle, derruba poste e morre

(foto: BMMG/Divulgação)

Em alta velocidade, motorista de Audi perde controle, derruba poste em Contagem e morre



Vídeo: Corpo de Bombeiros/MGhttps://t.co/Tf17WIzUrM pic.twitter.com/BNyJcSrL34 %u2014 Estado de Minas (@em_com) August 29, 2021

(foto: BMMG/Divulgação)

Um homem de 30 anos morreu na madrugada deste domingo após perder o controle do carro e se chocar contra um poste na BR-381, na altura do Bairro Amazonas, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com a testemunha que solicitou o atendimento do Corpo de Bombeiros, o veículo da marca Audi estava em alta velocidade e, antes de derrubar o poste, ainda se chocou contra a mureta central da rodovia.O poste foi destruído e o carro ficou debaixo dos fios elétricos, junto ao muro de uma empresa de caminhões.Quando os Bombeiros chegaram ao local para atendimento, o motorista estava preso às ferragens. Os militares retiraram o corpo da vítima do veículo, mas ele já estava sem vida.No carro ainda tinha uma passageira, uma jovem de 20 anos, que sofreu ferimentos leves e foi conduzida ao Hospital Municipal de Contagem.