Colisão entre carro e caminhão deixa um morto na BR-267, em Bicas

Frente do carro ficou completamente destruída após acidente na BR-267 (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)









O Samu também conduziu o motorista do caminhão ao Hospital de Bicas. De acordo com testemunhas, ele não sofreu ferimentos, mas ficou em estado de choque.





As polícias Militar e Rodoviária Federal também apoiaram a ocorrência.

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou um idoso morto, no início da tarde deste sábado (28/8), na BR-267, na altura de Bicas, na Zona da Mata mineira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes do veículo pequeno ficaram presos nas ferragens, sendo que o condutor foi socorrido com vida, enquanto o passageiro morreu ainda no local.