Chega a 60 o número de infectados após surto de COVID em asilo de Uberaba

De 59 idosos do asilo, 51 testaram positivo para a COVID-19 (foto: Creative Commons/Diivulgação) Em aproximadamente dois dias, o número de infectados por causa de um surto de COVID-19 em um asilo de Uberaba, no Triângulo Mineiro, aumentou de 50 para 60, ou seja, neste momento, estão infectados 51 idosos e nove funcionários, sendo dois da cozinha, seis cuidadoras e uma enfermeira, segundo dados da Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, divulgados nessa sexta-feira (27/8).

De acordo com a chefe da Seção de Vigilância de Agravos, Isabela Lacerda Rodrigues da Cunha, dos seis idosos internados no Hospital Regional José Alencar (HRJA), um teve alta hospitalar durante a semana. Além disso, um idoso, que estava na UTI do HR, foi encaminhado neste sábado para ala de enfermaria.

Segundo a direção do asilo, todos os seus internos e funcionários já foram vacinados com duas doses da vacina contra a COVID-19.

“A instituição foi interditada pela Vigilância Sanitária para novas admissões.

No local há espaço amplo e casas separadas, o que permitiu o isolamento dos positivos e as providências de controle da situação.

Conforme o recomendado pela Vigilância, o asilo está passando por sanitização”, complementa nota da Secretaria Municipal de Saúde.

A descoberta do surto de COVID-19 neste asilo de Uberaba começou quando a direção do local acionou o Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde no dia 20/8 (sexta-feira) para informar sobre o afastamento de um funcionário com suspeita da doença e o encaminhamento de um interno para Unidade Pronto Atendimento (UPA).

“Já na sexta-feira (20/8), a Saúde Municipal providenciou atendimento médico pela equipe da Atenção Básica e a assistência prosseguiu nesta semana”, assegurou a Secretária de Saúde de Uberaba.

Ainda conforme a secretaria, na última segunda-feira (23/8), todos os internos e funcionários sintomáticos foram testados, sendo constatados 23 casos positivos/COVID de idosos e cinco de funcionários. Houve, também nesta data, inspeção no local por parte das equipes de Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária.

Já na terça-feira (24/8), foi realizada a testagem dos idosos e colaboradores que aguardavam o período adequado para o exame. Com isso, totalizaram-se os 50 positivados.

Queda nos indicadores COVID-19 e mais de 300 mil vacinados

Há 14 dias, Uberaba registra um número de novos casos inferior a 100 - média registrada durante todo o mês de julho e nos 14 primeiros dias deste mês.

Confira o número de novos casos nos últimos dias:



15/8 (domingo) - 60 novos contaminados 16/8 (segunda-feira) - 36 17/8 (terça-feira) - 88 18/8 (quarta-feira) - 96 19/8 (quinta-feira) - 78 20/8 (sexta-feira) - 70 21/8 (sábado) - 91 22/8 (domingo) - 25 23/8 (segunda-feira) – 67 24/8 (terça-feira) – 79 25/8 (quarta-feira) – 106 26/8 (quinta-feira) – 72 27/8 (sexta-feira) - 94

Além disso, a ocupação de leitos UTI/COVID também apresenta redução desde o início deste mês. Segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite dessa sexta-feira (27/8), de um total de 95 leitos UTI/COVID disponíveis para pacientes graves, 52 estão ocupados. Desse total, 52 são disponibilizados pela rede pública, na qual estão 32 internados. De 43 leitos de UTI/COVID da rede privada de Uberaba, 20 estão ocupados.

Em relação aos leitos de enfermaria COVID, a situação é a seguinte: 42 pacientes internados em 131 leitos disponíveis.

Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram contabilizados 39.191 casos positivos da doença, sendo que 1.269 pessoas morreram.

Neste sábado (28/8), a imunização contra a COVID-19 no município contemplou os jovens com 18 anos sem comorbidades.

Com isso, a cidade, de cerca de 340 mil habitantes, já atingiu em torno de 310 mil doses aplicadas. Segundo o último vacinômetro, divulgado na quinta-feira (26/8), foram até este dia 308.499. Destas, 219.500 da 1ª dose, 81.055 da 2ª dose e 7.944 doses únicas.

A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde, que já havia informado que esperava concluir a vacinação de primeira dose dos adultos em Uberaba no mês de agosto, agora é contemplar, em breve, os adolescentes de 12 a 17 anos. O cronograma para esse público ainda não foi divulgado.