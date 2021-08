Festa dos 15 anos de beatificação de padre Eustáquio terá carreata em BH

Templo no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de BH, receberá os devotos, com protocolos sanitários, na segunda-feira, 30 (foto: SANTUÁRIO ARQUIDIOCESANO DA SAÚDE E DA PAZ/DIVULGAÇÃO ) Uma carreata com a imagem do Beato Padre Eustáquio vai percorrer no domingo (29/8), a partir das 14h, as ruas do Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A homenagem faz parte da tradicional festa dedicada ao religioso holandês (1890-1943) radicado no Brasil, que trabalhou em Minas, especialmente na capital, e foi beatificado há 15 anos em cerimônia no estádio do Mineirão.









Na segunda-feira, a missa das 19h será celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A missa, a exemplo da celebrada às 6h, será transmitida ao vivo para todo o país por meio da TV Pai Eterno e no Canal Padre Eustáquio.

NOVENA E BÊNÇÃOS

A tradicional novena, realizada até domingo (29), ganhou versão virtual com exibição, às 7h, pelo Canal Padre Eustáquio no YouTube. À noite, as missas presenciais ocorrem com redução de público: somente 200 lugares são disponibilizados, todos com retirada de senha, antecipadamente.





Nas novenas, também transmitidas pela internet, há bênçãos para as pessoas que se chamam Eustáquio e Eustáquia, grávidas ou casais que querem engravidar. O momento especial inclui os enfermos, bênção dos remédios e ramos medicinais, além de estudantes, comerciantes, crianças e religiosos.

FESTA DO BEATO PADRE EUSTÁQUIO

PROGRAMAÇÃO EM BH





DOMINGO, 29 DE AGOSTO





7h30, 10h, 16h e 18h – Celebração eucarística com o nono dia da novena (Missa da Solidariedade com doação de alimentos)

11h – Levantamento do mastro

14h – Carreata com a imagem do Beato Padre Eustáquio pelas ruas do bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de BH





SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO





6h – Missa com transmissão pelo Canal Padre Eustáquio no YouTube

7h às 19h – Visitação presencial (controlada por protocolos sanitários) ao Memorial Padre Eustáquio

8h às 12h – Festa de Padre Eustáquio 2021 – Programa Especial pelo Canal Padre Eustáquio no YouTube

13h às 17h – Festa de Padre Eustáquio 2021 – Programa Especial pelo Canal Padre Eustáquio no YouTube

19h – Santa Missa de Encerramento presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Walmor Oliveira de Azevedo.

Transmissão ao vivo pela TV Pai Eterno e pelo canal Padre Eustáquio, no YouTube.