Carreta carregada com algodão capota e pega fogo em Minas

Uma carreta carregada de algodão capotou e pegou fogo na manhã deste sábado (28/8), no quilômetro 128 da BR-267, em Penido, Região de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O condutor e um passageiro da carreta, ambos do sexo masculino, sofreram ferimentos e escoriações leves e foram encaminhados para um hospital da região pelo SAMU.

A carreta é licenciada em Juiz de Fora. Os bombeiros não informaram a placa do veículo nem as causas do acidente.