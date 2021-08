Pai, mãe e filhos morrem em batida na BR-365, em Uberlândia

Pai, mãe e os filhos estavam no carro (foto: Divulgação/CBMG) Quatro pessoas de uma mesma família morreram em uma batida entre um carro e uma carreta na noite desta sexta-feira (27/8), na rodovia BR-365, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Apenas uma pessoa no veículo de passeio usava cinto de segurança.



Os veículos bateram e o carro rodou, colidindo também contra a mureta de separação da pista. Pai, mãe e os filhos do casal morreram na hora. Apenas a mulher, que ia à frente, usava sinto. Um dos corpos ficou preso às ferragens.A família morava em Uberlândia. Não foram infomadas as idades das vítimas nem do outro condutor envolvido na ocorrência.



O motorista da carreta não sofreu ferimentos, mas apresentava abalo psicológico.



O trânsito na saída da cidade ficou fechado até que os bombeiros retirassem os corpos, houvesse o trabalho da perícia da Polícia Civil, além da remoção do carro e da carreta.