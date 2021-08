População de Minas Gerais cresce 0,56% e atinge 21,4 milhões, diz IBGE

Levantamento mostra que Brasil tem 213,3 milhões de habitantes, sem considerar pandemia da COVID-19 (foto: IBGE/Divulgação) Uma nova projeção feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta sexta-feira (27/8), mostrou que a população de Minas Gerais se manteve praticamente estável e atingiu 21.411.923 habitantes. Os dados foram compilados pelo órgão até 1º de julho. A última estimativa foi publicada no ano passado.

"Os efeitos da pandemia da COVID-19 no efetivo populacional não foram incorporados nesta projeção, devido à ausência de novos dados de migração, além da necessidade de consolidação dos dados de mortalidade e fecundidade, fundamentais para se compreender a dinâmica demográfica como um todo", afirmou o IBGE.

Minas Gerais teve um crescimento de apenas 0,56% com relação ao último levantamento, que apontava uma população de 21.292.666.

Belo Horizonte, que aparece em 2021 com 2.530.701 habitantes, teve ainda menor expansão se comparada à última projeção (0,36%). A capital mineira caiu para quinto lugar entre as mais populosas.

O município menos populoso do estado continua sendo Serra da Saudade, no Centro-oeste de Minas, com 701 habitantes.

Brasil

A estimativa para a população brasileira é de 213,3 milhões. São Paulo continua sendo o mais populoso, com 12,4 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,8 milhões), Brasília (3,1 milhões) e Salvador (2,9 milhões). Os 17 municípios do país com população superior a um milhão de habitantes concentram 21,9% da população brasileira, ou 46,7 milhões de pessoas.

Na última década, as estimativas mostraram um aumento gradativo na quantidade de grandes municípios do país. No Censo de 2010, por exemplo, somente 38 municípios tinham população superior a 500 mil habitantes, e apenas 15 deles tinham mais de 1 milhão de moradores. Já em 2021, são 49 os municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes.





A projeção aponta que 3.770 municípios (67,7%) que possuem menos de 20 mil habitantes, concentram 31,6 milhões de habitantes, o que corresponde a apenas 14,8% da população.