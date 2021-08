COVID-19 em BH: leitos de UTI têm o menor índice de ocupação em 2021

Belo Horizonte registrou a menor ocupação de leitos UTI COVID-19 de 2021 (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press - 20/03/2021)









O mesmo comportamento foi registrado em relação aos leitos de enfermaria que, no boletim dessa quinta, estavam com uma ocupação de 34,8%. Já no informe atual, o número caiu para 34,5%. A menor taxa já registrada em 2021 foi constatada também no documento publicado na última segunda, que apontou 33,4% de vagas comprometidas.





Por outro lado, o indicador que afere a transmissão da COVID-19 em Belo Horizonte teve um leve aumento em relação ao informe dessa quinta. Na ocasião, o patamar estava em 0,87, número este que subiu para 0,88 no boletim mais recente.





Apesar do aumento do chamado fator RT, todos os três indicadores da COVID-19 em Belo Horizonte estão na fase de controle, representada pela cor verde.

Casos e mortes

O último boletim epidemiológico da semana divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), nesta sexta-feira (27/8), indicou que a capital mineira registrou a menor ocupação de leitos de terapia intensiva para pacientes com COVID-19 em 2021, com 46% de demanda. Também houve queda no indicador que afere a quantidade de camas ocupadas em alas de enfermaria.