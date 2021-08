BH prevê vacinar contra COVID-19 210 mil adolescentes

As vacinas são distribuídas pelo Ministério da Saúde aos estados, que por sua vez, repassam as doses aos municípios (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Veja abaixo o número de habitantes por idade

12 anos: cerca de 34 mil pessoas

13 anos: cerca de 34 mil pessoas

14 anos: cerca de 35 mil pessoas

15 anos: cerca de 36 mil pessoas

16 anos: cerca de 35 mil pessoas

17 anos: cerca de 36 mil pessoas





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta sexta-feira (27/08) que espera imunizar um público de 210 mil pessoas entre os 12 e 17 anos. O número faz parte do censo realizado em 2010.Fonte: PBH/2010

Segundo a administração municipal, o levantamento está sendo feito para posterior vacinação deste público contra a COVID-19. O início da imunização será divulgado assim que o município receber as doses destinadas a esse grupo.



O cadastro será encerrado no dia 2 de setembro, às 23h59, e poderá ser feito somente no portal da Prefeitura.



PBH ressalta que não será aceito envio por e-mail ou por telefone.



''É importante considerar que a estratégia para a convocação e vacinação deste público será definida tão logo a Secretaria Municipal de Saúde tenha a quantidade de pessoas'', informou.



As vacinas são distribuídas pelo Ministério da Saúde aos estados, que por sua vez, repassam as doses aos municípios. ''A Prefeitura aguarda informações a respeito de novas remessas de vacinas e fará a retirada assim que autorizada'', finalizou por meio de nota.

